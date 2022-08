Si avvicina e gli strappa la collana, poi si nasconde mimetizzandosi con la sterpaglia

Insieme ad un complice, alle nove di mattina di martedì ha avvicinato un uomo in via Canzi, a Milano in zona Lambrate, mentre questi stava passeggiando, e gli ha strappato la collana d'oro. La vittima è un peruviano di 48 anni, riuscito a recuperare immediatamente il maltolto.

Il trambusto è stato notato da un passante che ha chiamato il 112. Sul posto si è presentata una volante di polizia del commissariato Lambrate. Udita la desscrizione dei due malviventi, i poliziotti li hanno cercati, individuandone uno (un marocchino di 15 anni con precedenti e irregolare in Italia) mentre si era nascosto nel cortile di uno stabile della stessa via, cercando anche di mimetizzarsi con della sterpaglia sulla testa.

Il nascondiglio non ha funzionato: i poliziotti lo hanno notato, fermato e poi arrestato: risponde di tentata rapina impropria.