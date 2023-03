Terrore per una donna incinta: la vicina sfonda la porta e la rapina in casa

Calci e pugni alla porta, fino a sfondarla. Poi l'aggressione alla sua vicina, per un cellulare. Una donna di 48 anni, una transessuale cittadina peruviana, è stata arrestata giovedì mattina a Milano con l'accusa di rapina aggravata dopo aver derubato la sua vicina di casa nella sua abitazione di via Catone.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, verso le 7, la 48enne ha iniziato a colpire la porta della vittima - una 42enne uruguaiana incinta al quarto mese - riuscendo così a fare accesso nell'appartamento. Una volta dentro, l'ha spintonata e le ha preso il telefonino, nonostante il tentativo di reazione della donna.

A bloccare la rapinatrice sono stati gli uomini del Radiomobile, che hanno trovato la transessuale ancora nella casa della vicina. Per lei sono quindi scattate le manette, mentre la 42enne è stata visitata sul posto, soprattutto per il suo stato di gravidanza, ma fortunatamente non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.