Rider minacciato con un bastone e rapinato in piena notte

Un rider è stato rapinato in piena notte, a Milano, da due sconosciuti. È successo alle tre di lunedì 15 aprile in via Ceva, in zona Affori, periferia nord della città.

L'uomo, un pakistano di 37 anni, poco dopo la rapina ha visto una volante della polizia in transito e ha richiamato la loro attenzione. Agli agenti ha spiegato che, poco prima, appena arrivato in zona per effettuare una consegna, era stato affrontato da due sconosciuti che lo avevano minacciato con un bastone per prendere il suo portafogli e il suo telefono. I due erano riusciti a darsi alla fuga.

Gli agenti hanno perlustrato la zona ma, al momento, non hanno individuato i responsabili della rapina.