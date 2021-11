Uomo rapinato dal branco di baby banditi: preleva e dà i soldi per farsi ridare i documenti

Branco in azione mercoledì sera a Milano. Sei ragazzi - tutti giovanissimi tra i 14 e i 20 anni, stando alla descrizione fornita dalla vittima - hanno infatti rapinato un 29enne, italiano, in via Compagnoni.

Secondo quanto raccontato dall'uomo, i baby banditi lo avrebbero avvicinato e accerchiato mentre camminava verso casa e lo avrebbero spintonato e preso a schiaffi. Uno di loro, per rendere più chiara la minaccia, avrebbe quindi estratto un coltello e gli avrebbe intimato di consegnare il cellulare e il portafogli, al cui interno c'erano 50 euro e i documenti.

Proprio per recuperare la patente e la carta d'identità, il 29enne si è offerto di prelevare da un vicino bancomat in cambio della restituzione dei documenti. I rapinatori hanno chiaramente accettato lo scambio e hanno intascato 200 euro, per poi restituire alla vittima anche il telefonino perché lo schermo era danneggiato. Afferrato il bottino, i sei sono spariti mentre l'uomo ha allertato la polizia.

Poco dopo un blitz molto simile è avvenuto al parco Ravizza. Lì, tre ragazzi italiani - due 19enni e un 20enne - sono stati aggrediti da sei o sette giovani, tutti armati di coltellini, che hanno rapinato il gruppetto di soldi e carte di credito.