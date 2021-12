Due ragazzi minacciati con un coltello e picchiati per un cappellino e le collanine

Accerchiati, minacciati e picchiati. Tutto per un bottino di pochi euro. Rapina nella notte tra giovedì e venerdì a Milano, dove due ragazzi - un 20enne e un 21enne, entrambi filippini - sono stati aggrediti e scippati da tre giovani, poi finiti in manette.

Il blitz del branco è scattato verso le 2.30 in via Gaeano de Castillia, a due passi dal Bosco verticale. I 20enni sono stati bloccati dai tre, che hanno colpito le vittime con calci e pugni mostrando anche un coltello, per essere ancora più convincenti. I rapinatori, stando a quanto ricostruito dalla polizia, avrebbero afferrato tre collanine e un berretto e si sarebbero poi allontanati. A interrompere la loro fuga ci ha pensato una Volante, che ha raccolto l'allarme lanciato dal 20enne e dal 21enne, e si è subito messa sulle tracce dei tre.

In manette sono finiti un 20enne, un 19enne e un 17enne. I due maggiorenni sono stati portati nel carcere di San Vittore, mentre il minorenne è stato accompagnato al Beccaria. Tutti rispondono dell'accusa di rapina aggravata in concorso. I due giovani rapinati sono invece stati medicati sul posto dai soccorritori del 118.