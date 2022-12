Aggredito, minacciato col coltello e rapinato dal 'branco'

Si trovava in giro con gli amici, quando è stato rapinato dal 'branco', che li ha circondati e minacciati col coltello. L'episodio nella notte tra il 26 e il 27 dicembre in via De Cristoforis, zona Garibaldi, dove è intervenuta la polizia di Stato.

A subire la rapina un ventenne dell'Arizona (Usa) di origine messicana. Il giovane stava camminando con un gruppo di ragazzi messicani, quando sei persone, presumibilmente di provenienza nordafricana, si sono avvicinate e hanno iniziato a minacciarli con un coltello.

Al ventenne, poi, è stata strappata la collanina d'argento e gli sono stati rubati l'Iphone 13 e il portafogli che conteneva circa 800 euro. Il gruppo di rapinatori è poi riuscito ad allontanarsi. Solo uno di loro, un ventenne marocchino, è stato raggiunto dagli agenti, che però non gli hanno trovato né coltello né refurtiva. Per lui è partita una denuncia per rapina.