Le punta la pistola e le strappa la collana in strada

Ha sorpreso una coppia in strada, mentre passeggiava, e li ha minacciati con una pistola per poi rapinare lei, un'ecuadoregna di 40 anni, che camminava con un uomo italiano di 67 anni. È successo a Milano in via Dezza (zona Solari) alle sette e venti di venerdì mattina.

La coppia ha avvertito le forze dell'ordine. Sul posto è arrivata la polizia. Gli agenti, circa mezz'ora dopo la rapina, hanno individuato il presunto responsabile, un marocchino di 24 anni, che però non aveva con sé né la refurtiva né la pistola (probabilmente finta). Il 24enne è stato indagato per rapina, e anche perché irregolare sul territorio italiano.