La coppia di rapinatori in azione a Milano: ragazza presa a calci e pugni

Picchiata per un cellulare. Una giovane di 25 anni, cittadina argentina, è stata aggredita e rapinata mercoledì sera a Milano da un ragazzo e una ragazza poi fermati dalla polizia. Il raid dei due - 22 anni lui, 26 lei, entrambi italiani - è andato in scena verso le 20.30 in via Andrea Doria, a due passi dalla stazione centrale.

Lì la vittima è stata derubata del cellulare dalla coppia, che dopo un tentativo di reazione della 25enne ha dato sfogo alla violenza. La donna è stata infatti colpita con calci e pugni dai rapinatori, che sono poi stati fermati poco dopo dalla polizia. Per entrambi sono scattate le manette, mentre la vittima è finita al pronto soccorso del Fatebenefratelli per essere medicata.

Un paio di ore dopo un'altra rapina è avvenuta in piazzale Lavater, in zona Porta Venezia, dove un 30enne che aveva appena prelevato 2mila euro al bancomat è stato preso a pugni in faccia da due uomini che gli hanno portato via i soldi.