Calci, pugni e cellulari rubati: i rapinatori del centro traditi dal localizzatore

Senza saperlo, hanno lasciato dietro di loro una vera e propria scia. E così, con il bottino in tasca, hanno portato i carabinieri dritti a loro. Tre ragazzi - un 17enne italiano e un 18enne e un 19enne, entrambi egiziani - sono stati arrestati lunedì sera a Milano con l'accusa di rapina in concorso dopo aver aggredito e derubato un giovane di 19 anni in via Farini.

A bloccare i tre rapinatori sono stati i carabinieri della compagnia Duomo, guidati dal capitano Gabriele Lombardo, che poco prima delle 23 sono stati allertati dalla vittima, che è tornata a casa e ha chiesto aiuto al 112. Il 19enne ha spiegato di essere stato preso a calci e pugni in faccia da tre persone che gli avevano poi portato via le carte di credito e un Samsung. È stato lui stesso, attraverso il localizzatore del cellulare, a rintracciare il telefono segnalando ai militari la posizione, che continuava a cambiare.

A quel punto, gli investigatori hanno intuito che i tre rapinatori fossero a bordo di un mezzo pubblico e tra Cordusio e Castello hanno fermato un tram della linea 14. Il "blitz", arrivato nel giro di una decina di minuti dall'allarme dato dalla vittima, ha avuto successo perché i carabinieri hanno bloccato i tre rapinatori, che corrispondevano perfettamente alle descrizioni fornite dal ragazzo derubato. Il più grande dei presunti scippatori è stato trovato in possesso proprio del Samsung e di un altro cellulare - un iPhone 11 Pro - rapinato il 12 gennaio in Darsena a un 20enne, che aveva raccontato di essere stato aggredito e minacciato di morte da tre ragazzi, tra cui ha riconosciuto proprio il 19enne, che per questo è anche accusato di ricettazione.

I tre, stando a quanto finora accertato dagli investigatori, frequentano le zone di Porta Genova e di Castello e Duomo, tutti "punti caldi" che negli ultimi mesi sono stati più volte teatro di blitz, rapine e furti quasi sempre messi a segno in branco. Il 19enne arrestato, l'unico con precedenti tra i tre, aveva a suo carico anche un ordine di allontanamento dal centro di Milano.