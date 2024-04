Ragazzini aggrediti dal branco a Milano: si salvano rifugiandosi in un locale

Il raid fuori dal locale, la reazione delle vittime e le manette. Tre ragazzini - due italiani e un peruviano, tutti 15enni - sono stati arrestati lunedì sera a Milano con l’accusa di tentata rapina aggravata in concorso dopo aver cercato di scippare tre 16enni in via Filelfo, in zona corso Sempione.

Il gruppetto, stando a quanto ricostruito dalla polizia, era appena uscito da un ristorante, quando è entrato in azione il branco. I tre hanno avvicinato le vittime e hanno puntato contro di loro incolteli, ma i 16enni sono riusciti a scappare rifugiandosi in un altro locale, la cui titolare ha allertato le forze dell’ordine.

Gli aggressori, rintracciati poco distante, sono stati fermati dalla polizia e arrestati. Per loro si sono aperte le porte del Beccaria.