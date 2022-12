Rapina in centro a Milano: lo minacciano con un coltello e si fanno dare tutto

Uno dei due gli ha puntato un coltello addosso, poi si sono fatti consegnare tutti i contanti che aveva infine hanno cercato di scappare ma sono stati ammanettati. Due ragazzi di 18 e 17 anni (il primo cittadino peruviano, il secondo italiano) sono stati arrestati con l'accusa di rapina dalla polizia in via Larga a Milano nel pomeriggio di giovedì 22 dicembre.

Tutto è accaduto intorno alle 18, come reso noto dalla questura. Il maggiorenne, stando alla ricostruzione di via Fatebenefratelli, avrebbe estratto il coltello (con una lama di 10 cm) e minacciato la vittima, un ragazzo di 21 anni. Il giovane ha subito ubbidito e consegnato tutti i contanti che aveva in tasca (circa 70 euro) ai due che poco dopo sono scappati cercando di far vedere le loro tracce.

Sul posto sono intervenuti i motociclisti della polizia e il nucleo falchi della squadra mobile che hanno intercettato i due poco lontano. Il maggiorenne, trovato ancora con il coltello addosso e le banconote, è stato arrestato e accompagnato in carcere, il 17enne invece è stato accompagnato all'istituto minorile di Torino.