Rapinato e aggredito col coltello da 2 rapinatori

L'hanno aggredito per strada e colpito con un coltello per rubargli lo smartphone. La rapina verso le 12 di venerdì 22 luglio in via Lessona, zona Quarto Oggiaro, dove è intervenuta la polizia di Stato, che ha arrestato gli aggressori.

In manette un 18enne tunisino e un 17enne egiziano, accusati di rapina pluriaggravata in concorso e lesioni aggravate. In base a quanto ricostruito, avevano avvicinato la vittima, un 18enne marocchino, aggredendola e colpendola con un coltellino. Il giovane fortunatamente ha riportato solo ferite lievi.

Dopo aver messo a segno il colpo, i due rapinatori hanno cercato di scappare e nascondersi, ma sono stati rintracciati dagli agenti che dopo averli trovati in possesso del cellulare appena rubato, li hanno arrestati.