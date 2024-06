Uomo rapinato mentre entra nel palazzo: scippato della catenina dedicata alla moglie morta

Buttato a terra per una catenina. Una catenina con incise le iniziali di sua moglie che non c'è più. Un uomo di 93 anni è stato aggredito e rapinato martedì pomeriggio in via Lulli, in zona via Porpora, da uno scippatore che è poi riuscito a fuggire con il bottino.

Il 93enne è stato sorpreso alle spalle mentre apriva il portone del suo condominio, è stato spinto sull'asfalto ed è stato derubato della collanina. Nella caduta il 93enne ha riportato escoriazioni alla fronte, alle braccia e alle ginocchia, motivo per cui è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso del San Carlo.

Quando i poliziotti delle volanti sono arrivati sul posto, il rapinatore era già scappato. L'anziano, terrorizzato e sotto shock, non è riuscito a fornire particolari dettagli che possano aiutare gli agenti a identificare l'aggressore.

Sei minuti dopo uno scippo praticamente identico è avvenuto in viale Salmoiraghi, in zona Portello, dove un 18enne è stato arrestato per aver derubato una 78enne che stava salendo su un bus. Decisivo per bloccare il ladro l'intervento dei passeggeri del mezzo e di un passante.