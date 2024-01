Ragazzino di 16 anni rapinato in strada: minacciato con un coltello e derubato di tutto

La lama puntata contro e lo spintone. Un ragazzo di 16 anni, un giovane tunisino, è stato rapinato nella notte tra lunedì e martedì a Milano da due uomini che gli hanno portato via un cellulare e 120 euro in contanti.

Il blitz dei due, stando a quanto denunciato dalla stessa vittima alla polizia, è andato in scena poco dopo le 3 in via Manin, in pieno centro città, a due passi dai giardini Montanelli. Lì il 16enne sarebbe stato bloccato dagli aggressori che lo avrebbero minacciato con un coltello prima di farlo cadere a terra e colpirlo, per poi fuggire con il bottino.

Soccorso dal 118, il giovane è stato accompagnato in codice verde al Fatebenefratelli. Quando i poliziotti sono intervenuti sul posto, i due rapinatori - entrambi descritti come di origini nordafricane - avevano fatto perdere le proprie tracce.