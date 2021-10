Aggredito e rapinato da tre malviventi, li insegue e riesce a bloccarne uno

Hanno aggredito e rapinato un passante, mercoledì mattina alle sette, ma quello li ha inseguiti per cercare di recuperare il maltolto. Nel frattempo un'altra passante, che aveva visto tutta la scena, ha chiamato il 112 facendo intervenire sul posto la polizia, che ha arrestato due dei malviventi mentre un terzo complice si è dato alla fuga.

E' successo in via Pietro Marocco, zona Stazione Centrale, a Milano. I tre aggressori hanno 'puntato' un egiziano di 40 anni e gli hanno portato via il portafogli con 650 euro all'interno. La vittima li ha inseguiti e riacciuffati. Ne è nata una colluttazione tra loro: la vittima è riuscita a bloccare uno dei tre, mentre gli altri sono scappati. Nel frattempo è arrivata sul posto la polizia che ha subito bloccato uno dei fuggitivi. Del terzo invece nessuna traccia.

Gli arrestato sono un marocchino di 25 anni e un algerino di 19, entrambi con precedenti e irregolari in Italia. Il denaro e il portafogli sono stati recuperati e ridati al proprietario.