In 5 rubano alcol nel negozio etnico e aggrediscono il proprietario

In cinque sono entrati in un negozio, hanno preso alcune bottiglie di alcol e hanno cercato di andarsene senza pagare. Poi, quando il proprietario ha protestato, l'hanno aggredito. In quel momento però è passata una volante della polizia di Stato e per uno di loro sono scattate le manette, mentre gli altri quattro sono riusciti a scappare. L'accaduto verso le 23 di sabato 5 febbraio da Prodotti Alimentari, un negozio etnico di via Medeghino, periferia sud di Milano.

La vittima, un 22enne bengalese incensurato e regolare in Italia, ha visto il gruppo entrare nel locale, appropriarsi degli alcolici e poi cercare di uscire. A quel punto ha provato a farsi riconsegnare la merce sottratta, ma i cinque sono passati alla violenza, aggredendolo. I poliziotti, in transito nella via, si sono accorti che qualcosa non andava e sono intervenuti. Quattro dei rapinatori, però, nel frattempo erano riusciti a guadagnare la fuga dileguandosi.

Il quinto ragazzo, invece, è stato trattenuto dal proprietario del negozio e consegnato agli agenti. Per lui - un 19enne italiano senza precedenti - è partito l'arresto per rapina aggravata in concorso. Rimangono al momento ignoti i quattro complici.