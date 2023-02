Milano, scende dal bus e viene minacciato con un coltello: via 1000 euro in contanti

Il blitz del bandito subito fuori dal pullman. La minaccia con la lama e i soldi spariti nel nulla. Rapina nella notte tra martedì e mercoledì a Milano, dove un 50enne italiano è stato derubato di mille euro in contanti che aveva in tasca.

Il raid del malvivente è scattato alle 2 in via Monte Rosa, in zona Fiera. Il rapinatore ha bloccato l'uomo appena sceso da un pullman, gli ha puntato contro un coltello e si è fatto consegnare tutti i soldi che aveva.

Preso il bottino, ingente, il ladro si è allontanato, mentre la vittima ha dato l'allarme alla polizia. Nonostante lo shock, il 50enne non ha riportato ferite e non ha avuto bisogno dell'intervento dei soccorritori del 118.