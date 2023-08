Gli strappa l'orologio da mezzo milione: la rapina in centro a Milano

Stava camminando in via Morone, nel centro di Milano, quando un uomo lo ha spinto a terra e lo ha rapinato del prezioso orologio che aveva al polso. È successo martedì scorso a un imprenditore libico in vacanza in città. Il turista ha poi sporto denuncia dichiarando che il valore dell'orologio (un Richard Mille) è di mezzo milione di euro.

Secondo quanto viene riferito, il rapinatore avrebbe spinto per terra l'imprenditore, causandogli lesioni alla mano e alle ginocchia, intorno alle nove e mezza di martedì sera. In quel momento l'uomo, che era con i suoi familiari, stava tornando in albergo. Il rapinatore, scappato verso piazza del Duomo, ha fatto perdere le sue tracce.