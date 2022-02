Un 18enne aggredito a Milano: lui e il padre inseguono (e fermano) il rapinatore

Dal blitz, violento, alle manette nel giro di pochi minuti. Un ragazzo di 17 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato lunedì sera a Milano con l'accusa di rapina aggravata in concorso dopo aver derubato - insieme a un complice, per ora fuggito - un suo coetaneo italiano.

Il raid dei due è avvenuto alle 21.15 in via Nava, in zona viale Zara. Lì il giovane è stato accerchiato, aggredito e scippato dai due rapinatori, che gli hanno portato via il giubbotto e un cellulare. Il 17enne derubato, però, non si è perso d'animo e in compagnia di suo padre si è subito messo sulle tracce dei due ladri, dopo aver dato l'allarme al 112.

Sono stati proprio papà e figlio a continuare a "tallonare" il 17enne, che è poi stato raggiunto e arrestato dalla volante. Il ragazzo che era insieme a lui è invece riuscito ad allontanarsi e al momento ha fatto perdere le proprie tracce.