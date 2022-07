"Dammi i soldi": donna rapinata con un coltello puntato alla schiena

La lama puntata al fianco, la minaccia e la fuga. Una donna di 54 anni, una cittadina russa in vacanza in città, è stata rapinata nella notte tra giovedì e venerdì a Milano da un uomo che è poi riuscito a far perdere le proprie tracce.

Il raid del bandito, stando a quanto ricostruito dalla polizia, è scattato verso le 4.40 in via Neera, allo Stadera. La 54enne stava passeggiando verso piazza Agrippa, quando - secondo il suo racconto - è stata bloccata da dietro dal malvivente, che l'ha minacciata con un coltello e le ha intimato di dargli tutti i soldi.

La vittima ha quindi consegnato 250 euro in contanti al rapinatore, che si è poi allontanato. La 54enne fortunatamente non è rimasta ferita e non ha avuto bisogno dell'intervento del 118. Lei stessa ha poi presentato denuncia agli agenti delle volanti.