La rapina in strada: via le collane, poi la fuga

Gli hanno strappato due collanine d'oro dal collo e poi sono scappati a piedi. L'uomo, un italiano di 55 anni, ha telefonato alle forze dell'ordine: sul posto, in via Novara, nel pomeriggio di venerdì si sono precipitati i carabinieri, che hanno raccolto la descrizione dei fuggitivi e si sono messi alla loro ricerca.

Sulla base delle indicazioni della vittima, i militari hanno rintracciato un 27enne originario del Marocco nella vicina via Morgantini: aveva con sé la refurtiva, recuperata e restituita al proprietario. Il 27enne è risultato con precedenti per reati contro il patrimonio e droga, e già colpito da un avviso orale del questore. L'uomo è stato arrestato e portato alle camere di sicurezza della caserma dei carabinieri, in attesa del giudizio per direttissima.