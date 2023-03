Donna aggredita in strada a Milano: bloccata da 3 uomini e rapinata di orologio e gioielli

Accerchiata, bloccata e derubata di tutto. Una donna di 67 anni è stata rapinata mercoledì pomeriggio a Milano da tre uomini che le hanno portato via un orologio in oro e tutti i gioielli che aveva con sé.

Il blitz dei malviventi è avvenuto in un parcheggio di via Pier Paolo Pasolini, verso le 16. La vittima, stando a quanto lei stessa ha riferito, è stata avvicinata dai tre, che le hanno tappato la bocca, l'hanno immobilizzata da dietro e le hanno scippato i preziosi. La banda sarebbe poi fuggita a bordo di una macchina.

La 67enne, sotto shock, è stata assistita da un equipaggo del 118, ma non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale. Sulla rapina indagano i carabinieri del Radiomobile. Il primo passo potrebbe essere risalire alla macchina usata dai malviventi per scappare.