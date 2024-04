Accoltellato al volto in pieno giorno in centro a Milano

Lo ha affrontato in pieno giorno, in una via centrale di Milano, e gli ha sferrato una coltellata al volto, per poi rapinarlo e scappare. È successo domenica mattina in via Vittor Pisani, verso le undici e mezza. La vittima è un giovane algerino di 21 anni.

Agli agenti di polizia, intervenuti sul posto insieme ai sanitari del 118, il 21enne ha riferito che, poco prima, era stato avvicinato da un uomo, probabilmente nordafricano, che gli aveva sferrato una coltellata ferendolo al volto, poi gli aveva preso il portafogli e il cellulare e si era dato alla fuga.

Qualche passante ha avvertito il 112. I sanitari lo hanno medicato e trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico, mentre gli agenti stanno visionando le immagini di sorveglianza di alcune telecamere della zona in modo da cercare di individuare l'aggressore.