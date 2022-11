Le tre baby bandite (di 14 e 15 anni) e la rapina a colpi di catena

Loro con lo spray al peperoncino. Il loro complice con una catena di ferro. Branco in azione mercoledì all'alba a Milano, dove due donne di 23 anni, entrambe cittadine romene residenti in città, sono state aggredite, picchiate e rapinate da quattro persone poi fermate dalla polizia.

A entrare in azione sono state due ragazzine di 14 anni, italiane, una 15enne, anche lei italiana, e un 26enne cittadino marocchino irregolare e con precedenti. I quattro, secondo quanto accertato dagli agenti, verso le 4.30 avrebbero avvicinato le due vittime in via Pisani fermandole con una scusa. Improvvisamente, però, le tre ragazzine avrebbero aggredito le due spruzzando contro di loro dello spray al peperoncino, mentre l'uomo le avrebbe colpite con una catena.

Arraffato il bottino - un cellulare e una borsa con soldi e documenti all'interno - i quattro si sono allontanati ma sono stati immediatamente rintracciati e fermati dalla polizia. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata, mentre le tre minorenni sono state indagate a piede libero per la stessa accusa. Le due 23enni, nonostante lo spavento, non hanno avuto bisogno dell'intervento del 118.