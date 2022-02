"Avete droga?": uomo e donna picchiati e rapinati in strada a Milano

Prima la richiesta, assurda. Poi la violenza e la fuga, inutile. Un ragazzo di 23 anni, un italiano senza precedenti, è stato arrestato all'alba di martedì a Milano perché accusato di aver aggredito e rapinato una donna di 44 anni e un uomo di 50.

L'incontro tra le vittime e l'aggressore, stando a quanto ricostruito dalla polizia, è avvenuto verso le 5 in via Pollaiuolo, nel quartiere Isola. Lì, il 23enne - che era in compagnia di un secondo giovane - avrebbe avvicinato i due chiedendo loro se avessero della droga da vendergli. Dopo il no della coppia, il ragazzo ha aggredito la donna e l'uomo a calci e pugni, tanto che il suo stesso amico è intervenuto per difenderli.

Dopo aver afferrato il portafogli del 50enne, il rapinatore è fuggito ma è stato rintracciato poco dopo dalla polizia, intervenuta dopo una segnalazione per quella che inizialmente sembrava una lite in strada. Raggiunte le vittime, gli agenti hanno raccolto, e verificato, la loro testimonianza e hanno poi arrestato l'aggressore. La 44enne e il 50enne sono stati accompagnati in codice verde al pronto soccorso della clinica Città Studi per essere medicati, ma fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione.