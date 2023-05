Scippato mentre sale sul bus: ragazzo insegue e blocca il rapinatore (ma è quello "sbagliato")

Uno in manette, fermato dalla stessa vittima. L'altro fuggito, col bottino. Un ragazzo di 18 anni, cittadino marocchino con precedenti e irregolare, è stato arrestato lunedì pomeriggio a Milano con l'accusa di rapina dopo aver scippato un 20enne italiano insieme a un complice, che è riuscito a scappare.

Il blitz dei due è avvenuto verso le 14.30 in via Ponzio, in zona Città Studi. Il giovane, che era alla fermata del bus, è stato derubato della collanina mentre saliva su un mezzo della 93, con i due che lo hanno sorpreso alle spalle. Lui stesso si è subito messo sulle tracce dei due "sospettati", che nella fuga si sono divisi tra loro. La vittima ha così inseguito il 18enne fino in piazza Leo, dove lo scippatore è stato raggiunto e fermato, anche grazie all'intervento di un testimone.

Il rapinatore non è però stato trovato in possesso della collana, dal valore di 700 euro, che evidentemente era stata portata via dal secondo ladro. Il giovane è stato comunque dichiarato in arreso dagli agenti del commissariato Lambrate.