L'anziano di 84 anni che reagisce ai rapinatori e li fa arrestare

La vittima sbagliata. Due ragazzi di 21 e 26 anni, entrambi cittadini marocchini, sono stati arrestati martedì sera a Milano con l'accusa di tentata rapina aggravata dopo aver cercato di derubare un anziano di 84 anni che ha però reagito resistendo allo scippo e facendoli finire in manette.

Il blitz dei due - irregolari e con precedenti - è andato in scena in via Porpora, dove hanno avvicinato il pensionato con una scusa e gli hanno strappato la collanina in oro, cercando di portargli via anche il portafogli. I rapinatori hanno però dovuto fare i conti con la reazione dell'84enne, che si è opposto e ha avuto con loro una breve colluttazione, riuscendo a metterli in fuga.

I carabinieri hanno poi rintracciato e bloccato il 21enne e il 26enne nella vicina via Vallazze, dichiarandoli in arresto. Il più grande ha anche lamentato un attacco d'asma per il quale è stato visitato dai medici del 118. Lui e il complice sono poi finiti a San Vittore.