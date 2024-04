Malmenato e rapinato dell'orologio nel suo negozio

Ennesima rapina in un negozio a Milano. La vittima, un 38enne originario del Bangladesh, è stato aggredito da tre malviventi nel suo esercizio commerciale in via Rismondo, in zona Baggio.

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 22.50 di sabato 27 aprile. Al telefono il titolare del negozio che ha raccontato di essere stato rapinato e ferito. Sul posto gli agenti di via Fatebenefratelli hanno raccolto la sua deposizione. Tre individui, descritti dalla vittima come nord africani, sono entrati nel locale e hanno iniziato a prendere dei prodotti in vendita.

Poi si sono avvicinati al bancone, hanno aggredito il 38enne e gli hanno sfilato l'orologio che aveva al polso. Subito dopo sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Nel negozio sono intervenuti anche gli operatori del 118 che hanno medicato il titolare che, però, ha rifiutato il trasporto in ospedale.