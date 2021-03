Milano, ragazzo rapinato in strada da due uomini: calci e pugni per il portafogli

La rapina lunedì pomeriggio in via Riva di Trento. Vittima un 25enne del Bangladesh

In due contro uno, con violenza e alle spalle, per portargli via il portafogli. Pomeriggio di paura quello di lunedì per un ragazzo di 25 anni, un giovane del Bangladesh, che è stato aggredito e rapinato da due uomini, uno dei quali finito in manette.

Il blitz dei malviventi è scattato alle 16.30 in via Riva di Trento, al Corvetto. Lì, stando a quanto ricostruito dalla Questura, il 25enne è stato sorpreso alle spalle da un uomo che gli ha stretto una mano al collo e poi da una seconda persona che lo ha colpito con calci e pugni.

A dare l'allarme agli agenti è stata la stessa vittima, che ha visto una Volante passare e l'ha fermata, chiedendo aiuto. I poliziotti hanno rintracciato i due rapinatori poco distanti e alla vista degli agenti i due si sono dati alla fuga, dando vita a un lungo inseguimento tra le auto di passaggio.

Per uno dei ladri - un ragazzo di 20 anni, cittadino marocchino e con precedenti - la corsa è finita poco dopo, quando è stato bloccato e ammanettato. Gli agenti hanno recuperato il portafogli con i documenti ma non i soldi che c'erano all'interno, circa 100 euro, che evidentemente ha portato via il secondo uomo riuscito a fuggire.