L'uomo che insegue i rapinatori con un taxi (e li fa arrestare)

Non li ha persi di vista, li ha seguiti a bordo di un taxi e li ha fatti finire in manette. Due uomini - un 26enne e un 18enne, entrambi italiani - sono stati arrestati all'alba di lunedì con l'accusa di rapina in concorso aggravata dopo aver scippato un 37enne.

Il blitz dei due, stando a quanto ricostruito dalla polizia, è scattato verso le 5.30 in via Ravizza, dove la vittima stava portando a spasso il proprio cagnolino. I due avrebbero avvicinato la "preda" e, sotto la minaccia di un coltello, si sarebbero impossessati del suo cellulare e di pochi euro in contanti per poi scappare.

Il 37enne, nonostante lo spavento, ha fermato un taxi che in quel momento si trovava a passare, è salito a bordo e ha chiesto al guidatore di seguire i due uomini in fuga. L'uomo ha aggiornato praticamente in diretta i poliziotti, che così sono riusciti a bloccare i due rapinatori in via Rubens.

Il 26enne e il 18enne, perquisiti, sono stati trovati ancora in possesso del coltello utilizzato per la rapina e del cellulare rubato al 37enne. Per entrambi sono quindi scattate le manette.