"Insegui quell'uomo": passante dà un passaggio alla vittima, rapinatore in manette

Il passaggio in auto, tempestivo. E la fuga fallita. Un uomo di 27 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato martedì sera a Milano con l'accusa di rapina dopo aver aggredito e derubato un coreano 23enne in via Pietro Rondoni.

Il raid del 27enne, entrato in azione insieme a un complice che è fuggito, è scattato poco dopo le 23. I due aggressori hanno sorpreso alle spalle il ragazzo, che stava tornando a casa, lo hanno immobilizzato prendendolo per il collo e gli hanno portato via un iPhone 13 e una borsa per poi colpirlo con un pugno alla tempia.

Nonostante lo spavento, il giovane ha inseguito i due rapinatori e al distributore di benzina Q8 di via Bezzi ha chiesto aiuto a due uomini che stavano facendo rifornimento. Il proprietario della macchina lo ha quindi fatto salire a bordo - mentre l'amico è rimasto lì e ha allertato la polizia - e insieme hanno dato la caccia al ladro che aveva ancora a tracolla la borsa appena rubata.

La corsa del 27enne è terminata all'angolo tra via Frua e via Sacco, dove è stato raggiunto e bloccato dalla stessa vittima, dal suo "autista" e da una volante. Per lui sono così scattate le manette.