Milano, donna rapinata in strada: aggredita da uomini per 10 euro

Ha provato a inseguire i malviventi, ha recuperato la borsa ma non il portafogli. Una donna di 38 anni, italiana, è stata rapinata giovedì sera a Milano da due uomini che le hanno portato via i documenti, le carte e 10 euro in contanti.

Il raid dei due - entrambi descritti come nordafricani - è avvenuto verso le 20 in via Sardegna, in zona Washington. La vittima, secondo quanto ha raccontato lei stessa alla polizia, è stata sorpresa alle spalle dai due, che l'hanno spintonata e le hanno rubato la borsa. Nonostante lo spavento, la 38enne ha cercato di rincorrere i due, che hanno subito gettato lo zainetto, al cui interno però non c'era più il portafogli. La donna non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale, mentre gli scippatori sono scappati.

Peggio è andata a un 19enne rapinato all'alba di venerdì in corso Venezia, pieno centro città. Il ragazzo è stato aggredito da quattro uomini che lo hanno agganciato con la scusa di una sigaretta e lo hanno poi pestato e accoltellato per rubargli il portafogli.