Milano, due rapinatori in azione durante il coprifuoco: uomo immobilizzato e picchiato

In due contro uno per mettere a segno il colpo. Quando in realtà, almeno in teoria, non avrebbero potuto essere neanche per strada. Rapina giovedì sera in via Domenico Scarlatti a Milano, dove un uomo di 45 anni, un cittadino italiano, è stato aggredito e scippato da due persone che sono poi fuggite.

Il blitz dei banditi è scattato alle 23.35, oltre mezz'ora dopo l'inizio del coprifuoco anti coronavirus imposto dalle norme regionali per cercare di contenere l'epidemia. A finire nel mirino dei due è stato il 45enne che stava facendo rientro a casa, quando è stato immobilizzato, picchiato e derubato dello zaino che aveva sulle spalle.

Sul posto è immediatamente intervenuta una Volante della polizia, che ha ascoltato la testimonianza del 45enne e si è messa sulle tracce dei rapinatori. Uno dei due - un 34enne cittadino afgano irregolare in Italia e con precedenti - è stato trovato poco distante, ancora in zona stazione centrale, e arrestato con l'accusa di rapina aggravata in concorso con ignoti. Il malvivente, a ulteriore prova della sua colpevolezza, aveva con sé lo zaino rubato alla vittima.