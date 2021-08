Da Riccione a Milano (sempre col branco): l'estate violenta della baby rapinatrice di 16 anni

Arrestata mercoledì sera in via Torino. A inizio agosto altri guai in Riviera

Forse l'ultimo atto di un'estate vissuta decisamente al limite. Una ragazzina di 16 anni, italiana, è stata arrestata mercoledì sera a Milano con l'accusa di rapina dopo aver aggredito - insieme ad altri sette amici - un 28enne italiano per portargli via una catenina in oro dal valore di 1000 euro.

Il blitz del branco è avvenuto poco dopo le 21 in via Torino, pieno centro città. Stando a quanto finora ricostruito e riferito dalla Questura, il ragazzo - che era in compagnia della sua fidanzata - è stato avvicinato da un giovane che gli ha messo un braccio attorno al collo e gli ha chiesto una sigaretta. Pochi istanti dopo, però, dietro la vittima si è palesato un altro componente del branco, che ha afferrato la catenina.

Quando il 28enne ha cercato di riprendersi la collana, è stato bloccato dagli altri del gruppo, composto da giovani tra i 16 e i 20 anni. Per nulla intenzionato ad arrendersi, il ragazzo rapinato ha continuato a dare la caccia agli scippatori che per fuggire sono saliti a bordo di un tram. Lì, il 28enne è quasi riuscito a fermare il giovane che gli aveva portato via il gioiello, ma è stato aggredito proprio dalla 16enne, che ha permesso all'amico di "liberarsi".

Quando la polizia è arrivata sul posto, in via Torino c'erano uno dei ragazzi - un 20enne identificato e indagato - e la ragazzina. Dai suoi documenti, gli agenti hanno scoperto che a inizio agosto era stata denunciata a Rimini e Riccione per una serie di blitz messi a segno in Riviera insieme ad altre persone, con tanto di coltello, per rubare collanine ad altri giovani. Mercoledì sera per lei sono scattate le manette.