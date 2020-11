Milano, aggredito e rapinato in strada: gli portano via lo zaino e tutti i documenti

Lo hanno aggredito e strattonato, poi gli hanno rubato lo zaino e il portafogli. Infine sono scappati facendo perdere le loro tracce. È successo in via dei Transiti a Milano (zona Pasteur) nella serata di giovedì 5 novembre, vittima della rapina un ragazzo indiano di 24 anni.

Tutto è accaduto una manciata di minuti dopo le 20. La vittima, come denunciato agli agenti di via Fatebenefratelli, è stato avvicinato da due uomini (descritti come nordafricani) che lo hanno bloccato e strattonato. In pochi attimi si sono impossessati del suo zaino in cui aveva circa 40 euro e 100 sterline, oltre a tutti i documenti.

Quando i poliziotti, intervenuti subito dopo la segnalazione, sono arrivati sul posto i due malviventi avevano già fatto perdere le loro tracce.