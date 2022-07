Accerchiato, terrorizzato e rapinato in pieno centro a Milano

Un ragazzo di 25 anni è stato accerchiato, minacciato e rapinato da una baby-gang mentre passeggiava con un'amica in via Varese a Milano (zona Porta Garibaldi) nella notte tra domenica e lunedì 18 luglio. Due giovani di 22 e 19 anni (il primo italiano, il secondo senegalese) sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di rapina aggravate e detenzione di sostanze stupefacenti.

Tutto è accaduto poco prima delle 3, come riferito da via Fatebenefratelli quando il giovane (cittadino bulgaro) e la sua amica sono stati accerchiati da diversi giovani in via Varese. I ragazzini gli sono saltati addosso e gli hanno strappato la collanina d'oro che aveva al collo per poi scappare.

È subito scattato la chiamata al 112 e sul posto è intervenuta una volante della questura. Due dei presunti componenti della baby-gang sono stati rintracciati e fermati dai poliziotti a poche centinaia di metri. Durante la perquisizione sono saltati fuori 93 grammi di hashish, circa 40 euro in contanti e la collanina d'oro. Entrambi stati arrestati con le accuse di rapina aggravata e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.