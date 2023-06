Azzanna l'orecchio di un commesso per rapinare il negozio, poi manda in ospedale 3 poliziotti

Morsi e minacce ai commessi. Calci e pugni ai poliziotti. Un uomo di 31 anni, cittadino nigeriano, è stato arrestato venerdì pomeriggio a Milano con le accuse di rapina e resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver cercato di rubare all'interno di un negozio e aver mandato in ospedale tre poliziotti intervenuti per fermarlo.

A finire nel suo mirino è stato un locale di via Venini, in zona Loreto. Il 31enne, stando a quanto appreso, è entrato nello store verso le 11 e ha subito detto ai due dipendenti - un 37enne e un 35enne, entrambi cinesi - "io non pago, altrimenti spacco tutto". Dopo aver preso della merce dagli scaffali, il rapinatore si è quindi diretto verso l'uscita e per guadagnarsi la fuga ha sferrato un pugno al volto di uno dei due e ha azzannato all'orecchio l'altro.

Un testimone, un 60enne italiano, ha immediatamente dato l'allarme alla polizia e ha seguito l'uomo in fuga vino in via Oxilia, dove il ladro è stato raggiunto dagli agenti. Alla vista dei poliziotti, però, il 31enne si è scagliato anche contro di loro, aggredendo gli uomini in divisa e cercando di rubare la pistola a uno di loro.

Alla fine, il rapinatore - non senza fatica - è stato bloccato e dichiarato in arresto. Pesante il bilancio del suo raid: i due dipendenti del negozio sono finiti in codice verde al Fatebenefratelli, mentre tre poliziotti hanno riportato prognosi tra cinque e venti giorni a causa dei colpi ricevuti.