Anziano colpito con un pugno alle spalle e rapinato in strada

Rapina a Milano nella serata di sabato 3 settembre in via Volvinio, periferia sud. Un uomo di 82 anni, che camminava per strada intorno alle otto e mezza di sera, ha riferito alla polizia di essere stato colpito alle spalle con un pugno da un giovane, probabilmente nordafricano, che poi gli ha rubato il portafogli con dentro pochi euro in contanti.

All'uomo non è rimasto altro da fare che chiamare il 112. Sul posto è arrivata una volante del commissariato Ticinese: gli agenti indagano sull'episodio.