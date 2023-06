Cercano di fermare il ladro: due uomini aggrediti a testate e con un segnale stradale

Pestati dal ladro in fuga. Due uomini - un 55enne turco e un 63enne italiano - sono stati aggrediti e picchiati mercoledì pomeriggio da un 19enne algerino, poi arrestato con l'accusa di tentata rapina aggravata.

La violenza è esplosa verso le 11.40 tra via Zoagli e via Drago, dove i due hanno sorpreso il giovane mentre rovistata all'interno di alcune auto. L'intervento dei testimoni ha messo in fuga il ladro, che durante la corsa ha anche avuto il tempo di cercare di rubare uno zaino da una macchina incrociata per strada.

Proprio in quel frangente, il ragazzo è stato raggiunto dal 63enne, che si trovava a passare di lì, e dal 55enne, che lavora in un kebab all'angolo. Ormai in trappola, il rapinatore si è scagliato contro i due colpendo il turco con il palo in ferro di un segnale stradale e l'italiano con tre testate al volto. A mettere fine all'aggressione sono stati gli agenti delle volanti, che lo hanno bloccato e arrestato. I due cittadini intervenuti, nonostante le botte, non hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale.