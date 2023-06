Strappa l'Iphone dalle mani di una ragazza, che però lo insegue e lo fa arrestare

Ha avvicinato una sua coetanea e le ha strappato l'Iphone 14 dalla mano. La rapina gli è andata male perché, mentre veniva inseguito dalla vittima, è arrivata una volante della polizia, chiamata da qualche passante.

Tutto è accaduto alle otto e mezza di lunedì sera in viale Corsica, all'angolo con via Longhi. Protagonista un neo 18enne, che ha incrociato la sua vittima (una ragazza di un anno più grande), l'ha fermata e le ha strappato il cellulare. Lei ha provato a resistere, ma lui, prendendola a schiaffi, si è guadagnato la via di fuga, inseguito dalla ragazza.

Intanto sono arrivati i poliziotti, avvertiti dai passanti, che hanno bloccato il rapinatore. Oltre a essere arrestato, il 18enne è stato anche indagato per resistenza a pubblico ufficiale.