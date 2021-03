Milano, colpo grosso dei finti fattorini armati: rapina da 400mila euro nell'orologiaio di lusso

La rapina giovedì mattina a Milano. In azione due banditi armati, per ora fuggiti. Il racconto

Per farsi aprire si sono finti fattorini di Dhl. Cappellino e mascherina sul volto, con quella scusa sono riusciti a superare il videocitofono al cancello verde che dà sulla strada per poi fare accesso nel laboratorio. Lì, una volta all'interno, hanno svelato la loro reale identità e le loro intenzioni. Quindi hanno preso il bottino, importante, e sono fuggiti, anche se hanno "dimenticato" qualcosa.

Sono i frame del colpo grosso messo a segno venerdì mattina da due banditi armati in un laboratorio di riparazione di orologi di lusso, il "TimeLab" di viale Faenza, alla Barona. Il blitz dei malviventi - entrambi descritti come italiani - è avvenuto verso le 11. I due, stando a quanto finora appreso, si sono presentati come fattorini e sono riusciti ad entrare nel cancello al civico 26, che ospita numerosi condomini e, al centro, un'area verde con i giochi per i bambini.

Dopo aver percorso il vialetto che conduce al "negozio", che si trova al piano più basso del primo edificio sulla destra, i rapinatori hanno fatto accesso nel locale e hanno minacciato i due presenti - un 30enne e un 52enne - con una pistola a tamburo a canna lunga, carica. Per convincere le vittime a eseguire i loro ordini e aprire la cassaforte, i banditi hanno colpito il 52enne con il calcio dell'arma al volto per poi prendere una trentina di orologi dal valore di 400mila euro. A quel punto, i due sarebbero scappati via, ripercorrendo la stessa strada a ritroso, e nella fuga hanno lasciato all'interno del laboratorio la pistola, il cui furto è stato denunciato quasi venti anni fa.

Secondo quanto risulta, i due si sarebbero allontanati dal luogo del colpo a bordo di una Kia bianca in direzione via Parenzo. La macchina, che risulta rubata, sarebbe poi stata ritrovata circa un'ora dopo in via Crivelli, a poco più di un chilometro dal laboratorio svaligiato. I malviventi, quindi, l'hanno abbandonata lì per poi continuare la corsa o a piedi o con un secondo mezzo.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno medicato il 52enne colpito dai rapinatori, sono intervenuti i carabinieri della compagnia Milano Porta Magenta insieme ai colleghi della stazione Milano Barona e del nucleo radiomobile. I militari hanno raccolto tutti gli elementi utili e hanno iniziato la caccia ai due banditi.

È verosimile che i rapinatori avessero preparato e studiato il colpo, sia perché il laboratorio è "nascosto" - o quanto meno non visibile dalla strada - sia perché dietro lo stesso cancello d'ingresso ci sono numerosi palazzi abitati e, a pochi metri, un'area verde che nel pomeriggio di giovedì era piena di bimbi e famiglie. Poche ore prima, proprio da lì, i due banditi sono fuggiti con un bottino da 400mila euro.