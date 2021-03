"Hai una sigaretta?": poi lo pestano in 3 contro 1 per rubargli il telefono

Lo hanno avvicinato con una scusa e poi, approfittando della superiorità numerica, lo hanno picchiato e rapinato. Serata di paura, quella di mercoledì, per un uomo di 36 anni, cittadino filippino, che è stato aggredito e derubato da tre uomini, due dei quali poi finiti in manette.

Il blitz dei malviventi è scattato verso le 23 in viale Famagosta, in zona Barona. Lì, il 36enne è stato avvicinato dai tre che gli hanno chiesto una sigaretta. In pochi istanti, però, i malviventi lo hanno colpito con calci e pugni e gli hanno portato via il cellulare per poi scappare.

A interrompere la loro fuga è stata una Volante della polizia, allertata da un testimone che aveva assistito al pestaggio. Due dei rapinatori sono stati raggiunti dai poliziotti e fermati a pochi metri di distanza: sono un 19enne cittadino tunisino con precedenti e un 18enne cittadino egiziano. Entrambi sono stati bloccati e arrestati con l'accusa di rapina aggravata in concorso. Il terzo uomo, invece, è riuscito per ora a far perdere le proprie tracce.