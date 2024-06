Rapinava i passanti con i cocci di bottiglie: arrestato 29enne

Ha minacciato la vittima con un coccio di vetro per farsi dare i soldi, ma la fuga è stata breve. Arrestato all'alba di sabato 1° giugno un 29enne di origini marocchine, irregolare sul territorio italiano, con l'accusa di tentata rapina pluri aggravata.

La rapina è avvenuta in viale Stelvio, all'angolo con via Farini a Milano, circa un quarto d'ora prima delle 7 del mattino. La chiamata alle forze dell'ordine è arrivata poco dopo. Giunti sul posto i poliziotti hanno tratto in arresto il 29enne e raccolto la testimonianza della vittima, un italiano di 24 anni.

Secondo quanto riferito, il rapinatore si era armato di un pezzo di vetro, probabilmente un pezzo di una bottiglia. Con l'arma di fortuna aveva minacciato il 24enne intimandogli di dargli ciò che aveva con sé. Il marocchino è stato arrestato e condotto al carcere di San Vittore.