La cliente che sventa una rapina in farmacia

Tentata rapina in farmacia a Milano, in viale Tunisia, quasi all'altezza con piazza Repubblica nel pomeriggio di mercoledì 31 maggio. Verso le 4, un uomo italiano è entrato nel negozio e, mostrando un'arma dentro un sacchetto, ha intimato alla dottoressa di consegnare qualcosa. Ma una cliente che stava attendendo il suo turno dietro il malvivente è uscita di corsa dalla farmacia e, appena all'esterno, ha avvertito il 112.

Sul posto si è precipitata la polizia, con due moto e una volante. Il rapinatore aveva tentato la fuga, ma è stato raggiunto e fermato.

"Ho capito subito che qualcosa non andava - la testimonianza della cliente, raccolta da MilanoToday - quando ho sentito che diceva alla dottoressa di sbrigarsi e di mettere dentro la borsa il denaro. Era di spalle, dietro il bancone. Aveva una polo viola e parlava italiano. Mi sono bloccata e ho pensato che forse non stava succedendo davvero, che forse me lo stavo immaginando. Ma sono uscita lentamente senza dare nell'occhio e appena fuori ho chiamato il 112. In meno di tre minuti sono arrivati i poliziotti".