Rapina all'Esselunga: addetta alla sicurezza presa a morsi dal ladro di carne

Morsi per guadagnare la fuga. Un uomo di 36 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato poco prima le 17 di lunedì pomeriggio a Milano con l'accusa di rapina impropria dopo aver cercato di rubare delle confezioni di carne dal supermercato Esselunga di viale Umbria.

Dopo essersi avvicinata al reparto macelleria, e aver preso le confezioni, il 36enne si è avviato verso le casse self service dove ha pagato soltanto del sapone da lavastoviglie per poi cercare di andare via. Le sue mosse, però, non era sfuggite all'addetta alla sicurezza - una donna di 31 anni - che ha allertato la polizia e lo ha bloccato.

Nel tentativo di scappare, il ladro si è scagliato contro la guardia azzannandola a una mano, tanto che la vigilante è finita al pronto soccorso del Gaetano Pini, da dove è poi stata dimessa con una prognosi di 15 giorni. Il ladro, fermato dalla polizia, è stato invece arrestato.