Rapinatori armati all’assalto della villetta: sette ragazzi aggrediti dai banditi

Il blitz da una finestra. Le minacce a volto coperto, lama in pugno. Poi il tentativo di fuga, fallito. Quattro uomini - due 19enni, un 21enne e un 18enne, tutti italiani - sono stati arrestati domenica mattina a Milano con l’accusa di tentata rapina pluriaggravata in concorso dopo aver assaltato una villetta in via San Dionigi in cui si trovavano cinque ragazzi e due ragazze, arrivati da Reggio Emilia per trascorrere il weekend in città per gli eventi della fashion week.

L’allarme è scattato verso le 9.10, quando un ragazzo della comitiva - che era riuscito a uscire dalla casa senza che la banda si accorgesse -, ha fermato un passante e ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine. Le volanti dell’Upg e del commissariato Scalo Romana hanno bloccato tutte le vie di fuga e gli agenti sono poi entrati da una finestra, sorprendendo i quattro rapinatori ancora nell’abitazione, che gli amici avevano affittato su Airbnb.

I quattro, tutti della zona di San Siro, a quel punto hanno cercato di nascondersi in due stanze e nel bagno, ma sono stati immediatamente bloccati e arrestati. In alcuni borselli che i banditi avevano gli agenti hanno trovato cellulari e portafogli delle vittime. Stando a quanto ricostruito dai poliziotti, i malviventi - tutti col volto coperto da un passamontagna - avevano fatto irruzione nell’appartamento passando da una finestra, pochi minuti prima, e avevano poi minacciato i turisti con un grosso coltello da cucina, costringendoli a scendere nel seminterrato. Solo uno dei ragazzi, lievemente ferito al volto, è finito in ospedale per essere medicato. Gli agenti hanno trovato il coltello usato per la rapina nel bagno, mentre addosso a uno degli arrestati è stato scoperto un tirapugni.