Rapina il locale, poi butta la barista a terra e abusa di lei

L'ha buttata a terra per evitare che lo bloccasse. Poi, con la vittima immobile sull'asfalto, l'ha molestata. Un uomo di 47 anni, un cittadino italiano con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, è stato arrestato lunedì sera a Milano con le accuse di rapina e violenza sessuale dopo aver messo a segno un "colpo" in un locale di via Prestinari.

Verso le 22, stando a quanto ricostruito dalla polizia, il 47enne è entrato nel bar, già visibilmente ubriaco, e senza dire nulla ha afferrato una zuccheriera e l'ha spaccata sul pavimento. A quel punto ha aperto il frigo, ha rubato una bottiglia di liquore ed è uscito, chiaramente senza pagare.

La barista, una 52enne dell'Ecuador, lo ha quindi rincorso e dopo pochi metri è riuscita a raggiungerlo e fermarlo. Per guadagnarsi la fuga, il ladro ha spintonato via la donna, facendola cadere, e poi l'ha palpeggiata con violenza nelle parti intime. A bloccarlo definitivamente sono stati i poliziotti, allertati da un testimone che ha subito dopo l'allarme. La vittima, nonostante lo spavento, non ha avuto bisogno dell'intervento dei soccorritori del 118.