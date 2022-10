Gli punta contro un taglia unghie e lo rapina per 5 euro. Poi la polizia lo arresta

Ha affrontato un passante, lo ha minacciato con una limetta da taglia unghie e si è fatto dare i contanti che aveva, appena cinque euro. Poi è scappato. E' successo a mezzogiorno meno venti di lunedì 24 ottobre a Milano, in via Vittor Pisani.

La vittima, un 39enne, ha fermato una volante di passaggio e ha avvertito di avere appena subito la rapina. I poliziotti si sono messi alla ricerca del responsabile e, poco più tardi, lo hanno trovato. Si tratta di un tunisino di 18 anni, ancora in possesso del (magro) bottino e del taglia unghie. Durante l'identificazione in strada, un altro uomo si è avvicinato e ha riconosciuto il 18enne: poco prima aveva tentato di rapinare anche lui, strattonandolo per un braccio, ma l'uomo si era divincolato e l'aveva scampata.

Il 18enne è stato arrestato.