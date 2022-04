Sono stati collocati in una comunità due ragazzini di 15 anni che, il 26 gennaio 2022, avevano rapinato un sedicenne in strada a Saronno. I carabinieri hanno concluso le indagini e scoperto i responsabili. Si tratta di minorenni che vivono a Uboldo e Caronno Pertusella.

La rapina era avvenuta a mezzogiorno in via San Francesco, non lontano da una scuola. Il sedicenne era stato avvicinato dai due, che lo avevano chiamato per nome e poi picchiato con calci e pugni, facendolo cadere per terra e strappandogli il marsupio con dentro 120 euro in contanti e il telefono.

Come poi è stato appurato dalle immagini di sorveglianza, durante la fuga i rapinatori si erano cambiati i vestiti per cercare di non farsi riconoscere e avevano preso un treno diretto a Milano Cadorna. Dopo la denuncia della vittima, i carabinieri hanno fatto partire le indagini, esaminando appunto i filmati ma anche appostandosi per seguire i due sospettati. Li hanno bloccati mentre si avvicinavano ad un altro ragazzo, probabilmente per rapinare anche lui. Alla vista dei militari, i quindicenni hanno tentato una fuga ma sono stati fermati. In quell'occasione erano ancora in possesso del telefono rubato il 26 gennaio.

Ora, a conclusione dell'iter, l'autorità giudiziaria ha disposto per entrambi la collocazione in comunità, eseguita martedì dai carabinieri.