Ancora una rapina in corso Como: si oppone e viene accoltellato alla mano

Ennesima rapina notturna in corso Como. Questa volta è accaduto intorno all'una della notte tra sabato 28 e domenica 29 maggio. La vittima, un 33enne italiano, ha provato a resistere ricevendo una coltellata alla mano. Sul posto sono intervenuti 118 e polizia di Stato.

Per fortuna l'uomo non ha riportato ferite gravi, venendo medicato sul posto. Agli agenti ha riferito come poco prima fosse stato avvicinato da due persone che lo hanno minacciato con un coltello provando a strappargli la collanina d'oro. Lui ha cercato di difendersi, ma è stato colpito con un fendente alla mano.

I poliziotti sono riusciti a rintracciare gli aggressori, un 19enne e un 21enne, entrambi egiziani, regolari in Italia e con precedenti. Dopo aver messo fine alla loro fuga, li hanno bloccati, trovandoli ancora armati di coltello, e arrestati per tentata rapina aggravata in concorso.